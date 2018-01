Antes do show de Roger Waters, CET monitora Morumbi Por volta das 21 horas deste sábado, 24, cerca de 45 mil pessoas lotarão o Estádio do Morumbi para conferir o show do Roger Waters, fundador, baixista e cantor de uma das bandas mais lendárias do rock, Pink Floyd. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima um público ainda maior no evento, de 60 mil pessoas. O alto número deve carregar o trânsito na região do estádio e em suas imediações. Os ingressos para o espetáculo estão esgotados e aqueles que garantiram sua entrada devem se programar para chegar cedo ao estádio. A CET irá monitorar o trânsito nas imediações do Morumbi já a partir das 10 horas, até a meia-noite, horário previsto para o término do show. As principais complicações do trânsito, segundo a CET, devem ser verificadas na Praça Roberto Gomes Pedrosa, onde se localiza o estádio, e nas avenidas Giovanni Gronchi e Jorge João Saad, que contornam o local. De acordo com a CET, nas vias próximas ao estádio será criada uma área de cerca de 200 metros a partir dos portões de acesso, onde não será permitido o estacionamento de veículos nem instalação de ambulantes. O trânsito deve ficar complicado também nas principais vias de acesso, como Padre Lebret, Professor Francisco Motoro e Tarujás, e nas pontes do Morubim, Roberto Zuccolo e Eusébio Mattoso. Segundo a CET, para facilitar a chegada do público ao local do show, os principais corredores de acesso serão monitorados a partir das 10 horas. A CET espera evitar irregularidades como estacionar em locais proibidos, ou sobre calçadas, guias rebaixadas ou em fila dupla. Após o show, a partir das 23h30, a CET irá alterar a circulação da Avenida João Jorge Saad, sentido Estádio, para sentido Francisco Morato. A Avenida Giovanni Gronchi, no trecho entre a Praça Roberto Gomes Pedrosa e Rua Santo Américo, terá sentido único de circulação. Por sua vez, o Túnel Presidente Jânio Quadros manterá seu sentido de circulação Centro/Bairro. Alternativas A CET dá ainda opções de caminhos alternativos para os motoristas. Os veículos que trafegarem pela Avenida Giovanni Gronchi vindo da Avenida João Dias, com destino ao Hospital Albert Einstein, deverão utilizar as ruas Doutor Francisco Tomás de Carvalho, Doutor Flávio Américo Maurano e Avenida Morumbi. Aqueles que utilizarem a Avenida Giovanni Gronchi vindo da Avenida João Dias com destino ao Centro deverão utilizar as ruas Santo Américo, Panomia, Doutor Silvio Dante Bertacchi, Ibiapaba e Avenida Professor Francisco Morato. Os veículos que trafegam pela Avenida Professor Francisco Morato com destino ao Palácio do Governo e Hospital Albert Einstein deverão utilizar as ruas Cenobelino Serra, Jurupite, Rio Azul, Manoel Jacinto, Dr. Silvio Dante Bertacchi, Panômia, Santo Américo, Clementine Brenne, Senador Otávio Mangabeira, Doutor Flávio Américo Maurano e avenidas Giovanni Gronchi e Morumbi. No término do evento será criada uma área exclusiva para embarque de passageiros, na Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil e Praça Santos Coimbra. Serão reservadas também áreas destinadas exclusivamente para táxis nas vias Avenida Jorge João Saad, entre a Rua Regente Leon Kaniefsky e Praça Roberto Gomes Pedrosa; Avenida Giovanni Gronchi entre a Rua João da Cruz Melão e Rua Conte Gabriel Calfat; e na Avenida Giovanni Gronchi entre a Rua Professor Paulo Pupo e Rua Marechal Do Ar Antonio Apel Neto. Após passar pelo Rio de Janeiro, onde toca nesta sexta-feira, 23, na Praça da Apoteose, às 21h30, Roger Waters chega a capital paulista para o show baseado em uma obra da banda considerada marco histórico: The Dark Side of The Moon.