Ano deve ter agenda de shows mais quente

A agenda já confirmada dos shows internacionais até agora para 2017 já anuncia que a nova temporada será mais generosa do que a de 2016. O calendário fixo reserva datas de festivais importantes que garantem o reaquecimento do meio. A espécie de bienal do rock, mais conhecido como Rock in Rio, volta ao seu parque de diversões, conforme prometido pelo empresário Roberto Medina, em dois finais de semana de setembro. De 15 a 17 e 21 a 24. As principais bandas e atrações confirmadas até aqui são Aerosmith (dia (21 de setembro), Maroon 5 (dia 16) e Red Hot Chili Peppers (24). Guns and Roses é uma possibilidade.

O outro evento de mobilização de massa do ano é o Lollapalooza, em março. No sábado, 25, as principais atrações são Metallica, The xx, The Chainsmokers, Rancid, The 1975, G-Eazy, Tove Lo e Cage the Elephant. No dia seguinte, 26 de março, tocam Strokes, The Weeknd, Martin Garrix, Duran Duran, Flume, Two Doors Cinema Club, Mo, Melanie Martinez, Oliver Hldens, Nervo e Catfish and the Bottlemen. Serão duas noites no Autódromo de Interlagos, o mesmo local para onde deve seguir parte de shows da Virada Cultural, realizada historicamente no início de maio.

Depois da Virada Cultural, em 13 de maio, o mesmo autódromo recebe outro festival, menor, de apenas um dia, mas com poder de fogo concentrado. O Maximus Festival terá as bandas Linkin Park, Rise Against e Prophets of Rage.

E então vêm os shows ‘a granel’, com promessas de belas apresentações. Elton John e James Taylor se apresentam, cada um com sua banda, no dia 6 de abril no Allianz Park. A noite deve ser longa. Eles fazem shows separadamente e depois devem se encontrar para alguma apresentação conjunta.

Outro inglês, Sting, traz a turnê de seu primeiro álbum pop em muitos anos, o bem criticado 57th & 9th. Será realizado exatamente um mês depois de Elton e James, no dia 6 de maio, no mesmo Allianz Park.

Uma geração anterior também tem agenda por aqui. José Carreras, o tenor espanhol, canta dias 19 e 21 de maio no Citibank Hall, e o francês Charles Aznavour se apresenta antes, dia 16 de março, no Espaço das Américas.