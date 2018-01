Annie Lennox volta às paradas dos EUA depois de 13 anos

A apresentação de Annie Lennox no show beneficente Idol Gives Back, do reality show American Idol, na semana passada, colocou a ex-cantora do Eurythmics na parada de singles Hot 100, da Billboard, pela primeira vez em quase 13 anos. Annie entrou na parada na quinta-feira, na 80.ª posição, com sua versão de Many Rivers to Cross, canção gravada em 1969 por Jimmy Cliff. Esta música já foi regravada por vários artistas, incluindo Linda Ronstadt, UB40 e Cher, mas nunca tinha aparecido na parada Hot 100. Many Rivers to Cross é a sexta aparição de Annie sem os Eurythmics na parada. Três dessas aparições foram com versões de músicas de outros artistas. A primeira vez foi em 1989, com Put a Little Love in Your Heart, canção de Jackie De Shannon que Annie regravou com Al Green e chegou ao nono lugar. Já em 1995, Annie atingiu a 23.ª posição com uma regravação de No More 'I Love You's, do Lover Speaks. Diva, seu disco solo de 1992, rendeu dois sucessos naquele ano: Why (34.º lugar) e Walking on Broken Glass (14.º lugar). No ano seguinte, Little Bird entrou na 49.ª posição. O grupo Eurythmics apareceu 15 vezes na parada Hot 100, começando com o dueto Sweet Dreams (Are Made of This), que ficou em primeiro lugar, e terminando com Don't Ask Me Why, de 1989, que atingiu o 40.º posto.