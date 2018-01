Anitta lança o single 'Will I See You'; veja o clipe

A cantora Anitta lançou, neste domingo, o primeiro single e clipe do projeto CheckMate, que promete a apresentação de um novo trabalho exclusivo por mês. Will I See You foi feita em parceria com Poo Bear, um dos maiores produtores do mundo.

Escrita por Bear, a música românrica é cantada em inglês - um nosso passo na carreira da cantora.

O clipe, produzido pela Conspiração e dirigido por Manuel Nogueira, foi gravado em sigilo na última semana de agosto, em um casarão em São Paulo, e está disponível no canal de Anitta no YouTube.

Veja o clipe