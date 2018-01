Anitta e Pabllo Vittar gravam clipe com Major Lazer no Deserto do Saara

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As cantoras brasileiras Anitta e Pabllo Vittar estão dando mais um passo em suas carreiras internacionais. Passos de pés descalços e em pleno Deserto do Saara. É que as duas viajaram até o Marrocos para gravar o clipe de Sua Cara, parceria das brasileiras com o grupo de música norte-americano Major Lazer, liderado pelo produtor Diplo.

Anitta e Pabllo divulgaram em suas redes sociais na madrigada desta quinta-feira, 22, uma foto nas filmagens do clipe, em que aparecem em visuais bastante sensuais.

Shooting day... music video #SuaCara with @majorlazer @diplo @pabllovittar Uma publicação compartilhada por anitta (@anitta) em Jun 22, 2017 às 4:24 PDT

A faixa com Anitta e Pabllo já havia sido apresentada no EP Know No Better, lançado pelo Major Lazer há poucos dias, que teve como primeiro single a música título, em parceria com Camila Cabello, Travis Scott e Quavo. Espera-se que, com o clipe, a música com as brasileiras, que já é a mais ouvida do EP nas plataformas digitais, seja o novo single.

No dia anterior, também em suas contas no Instagram, Anitta e Pabllo Vittar divertiram os fãs com vídeos em que mostram o perrengue que passaram no calor até chegar no local de gravação, no Marrocos. Além disso, as duas brincaram por não conhecerem a culinária típica do local. "Vamos tomar café que é o que eu entendo", riu Pabllo.