Anitta faz participação especial no 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon

Nesta sexta-feira, 2, à 1h, no GNT, o programa The Tonight Show com Jimmy Fallon recebe a cantora Anitta e a rapper australiana Iggy Azalea, parceiras na música Switches.

Além da parceria com Iggy, a carreira internacional de Anitta é resultado do grande sucesso das músicas Show das Poderosas e Bang, que conquistou empresários norte-americanos.

Anitta é a única brasileira agenciada pela William Morris, agência que tem em seu casting alguns dos maiores nomes do showbiz internacional.