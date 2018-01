Anitta avança na carreira internacional e vai gravar com Justin Bieber

Segundo Uol, a cantora Anitta está negociando para que venha cantar com o astro pop canadense Justin Bieber. De acordo com o site, o projeto já está em andamento e falta poucos detalhes para os cantores gravarem.

Em sua última música lançada, 'Paradinha', Anitta lançou seu primeiro single em espanhol com cenas gravados no Metrô de Nova York. Ela também já gravou com o colombiano Maluma e com a australiana Iggy Azalea.

Nos últimos dias, o cantora anunciou que estava gravando o clipe de Na Sua Cara com a Pablo Vittar e o trio de DJs Major Lazer

