Angela Ro Ro traz a São Paulo o show '30 Anos de Sucesso'

Angela Ro Ro chega nesta quinta-feira, 31, a São Paulo com o show '30 Anos de Sucesso'. A rigor são 35, já que seu primeiro disco foi lançado em 1979 com seu grande hit, Amor Meu Grande Amor. Mas questões burocráticas impediram a correção. Nas apresentações, que ocorrem na Caixa Cultural, ela relembra canções de todas as épocas, incluindo músicas de Feliz da Vida, com repertório inédito registrado ao vivo em CD e DVD no ano passado.

“Estou muito feliz de ir a São Paulo com esse novo repertório e com as músicas que as pessoas gostam”, conta Ro Ro, que se apresenta na companhia de seu maestro e pianista há 25 anos, Ricardo Mac Cord. Amor, Meu Grande Amor e Só Nos Resta Viver estão no show. E seu novo repertório é composto por parcerias com Paulinho Moska, Jorge Vercillo, Sandra de Sá, entre outros. “Olha que maravilha, não precisa nem gostar de mim”, diz, bem-humorada.

Outro projeto de Ro Ro é o programa Nas Ondas da Ro Ro, que estreou no último dia 14, em que ela recebe nomes da MPB. Episódios com Gaby Amarantos, Jerry Adriani e Mart'nália já foram ao ar. “Gravamos 13 episódios, ainda vão aparecer Leila Pinheiro, Dudu Nobre, Zélia Duncan, só gente boa”. O desejo da artista é permanecer com o projeto, o que depende de patrocínio. “Estamos em uma recessão financeira trágica. Ainda não consegui fazer o lançamento de Feliz da Vida com a banda completa e toda a pompa que ele merece”.

Angela Ro Ro – 30 Anos de Sucesso.

Caixa Cultural (100 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª a dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso na bilheteria às 12h do dia do espetáculo). Até 3/8.