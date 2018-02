Andy White, que tocou bateria com os Beatles, morre aos 85

Andy White, baterista e músico escocês que gravou o primeiro hit dos Beatles, Love Me Do, morreu aos 85 anos. Nascido em Glasgow, White viveu por muitos anos nos Estados Unidos, onde ensinava bateria e flauta. Ele morreu em sua casa, em Nova Jersey.

O músico substituiu Ringo Starr na gravação americana de Love Me Do. No início dos anos 1960, ele vivia em Londres, mas já era familiarizado com a cena musical norte-americana, quando cruzou o Atlântico para tocar com Chuck Berry e Bill Haley and the Comets.

O renomado produtor Ron Richards o chamou em 1962 para trabalhar em uma sessão de três horas para a EMI. "Isso era tudo o que eu sabia. Eu já tinha ouvido falar dos Beatles, porque a minha primeira esposa Lynne era de Liverpool e tinha mencionado o grupo, mas não sabia muito sobre eles", afirmou ao jornal Britain's Daily Record em uma entrevista de 2012.

Mas White disse que ficou impressionado com os Beatles e que os considerou um grupo britânico muito original, porque eles "não faziam meras cópias da música que era produzida nos Estados Unidos". Mas, logo depois, Ringo Starr assumiu a bateria em tempo integral e tocou para a versão britânica de Love Me Do.