Andrea Bocelli faz concerto no Coliseu por vítimas de terremoto As autoridades de Roma raramente autorizam a realização de concertos dentro do Coliseu, mas na segunda-feira à noite houve uma exceção quando o tenor Andrea Bocelli cantou em um ato beneficente para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu a Itália no dia 6 de abril.