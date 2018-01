Andrea Bocelli fará shows em 3 cidades do Brasil em 2018

O tenor italiano Andrea Bocelli virá ao Brasil em setembro de 2018 para a turnê de 20 anos de seu álbum Romanza.

A primeira cidade a receber um show será Brasília. No dia 20 de setembro, Bocelli se apresentará no Estádio Nacional, mais conhecido como Mané Garrincha. Depois, no dia 26, ele fará show no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E, nos dias 29 e 30, subirá ao palco no Allianz Parque, em São Paulo. O preço e a data de início da venda dos ingressos ainda não foram divulgados.

O disco Romanza foi lançado pela primeira vez em 1997. Porém, foi remasterizado e lançado em novembro de 2016. Na nova edição, há três faixas extras, incluindo duas novas versões da música Con Te Partirò (Time To Say Goodbye).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia 15 de dezembro, o tenor italiano lançou a música Perfect, um dueto com o cantor britânico Ed Sheeran, dono dos sucessos Shape Of You e Thinking Out Loud.

Andrea Bocelli ganhou cinco BRIT Awards, três Grammys e dois World Music Awards. Além disso, gravou nove óperas completas, dentre elas La Bohème e Tosca.

A última vez que Bocelli passou pelo Brasil foi em 2016 e cantou com Anitta.