Análise: Titãs abrem noite dos Rolling Stones com arsenal pesado

Os Titãs provaram que sim, é possível abrir o show de um monumento como os Rolling Stones com dignidade. As condições nunca serão ideais, como foi visto nesta quarta-feira, 24, no Morumbi. A luz estava confusa e o som, irregular, mas um grupo que está na estrada há mais de 30 anos entende do negócio. Sem o som a seu favor, eles tinham de trazer sua munição mais pesada. E assim fizeram, por quase uma hora.

Havia dois terços da área Vip ocupada durante o show. O que quer dizer que a imagem que viam do palco era a seguinte: um amontoado na frente, uma clareira um pouco mais adiante, uma grade separando os fãs em duas classes econômicas e, depois, o público mais quente, além dos anéis das arquibancadas. E só lá atrás é que o show parecia pegar mais.

+ Discografia dos Rolling Stones, comentada e ranqueada

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A chuva caiu durante todo o tempo. Não era forte, mas desgastava. Mais um desafio para a banda de abertura. Sem discursos políticos nem discussões com a plateia, como fez Roger, do Ultraje a Rigor na abertura do Rio, o quarteto (mais o baterista Mario Fabre), não viraram notícia. E fizeram uma demonstração de força.

Foram stonianos em um sentido: trouxeram a produção que os ergueu. Não havia tempo para canções novas. Só foram um pouco mais longe quando emendaram o refrão de Fardado, lançada no ótimo disco Nhengatu, de 2015, ao fim de Polícia. E fizeram entender que uma completa a outra.

+ Críticos de música do 'Estado' escolhem as 15 melhores canções dos Rolling Stones

Falaram pouco e tocaram muito. Começaram com Lugar Nenhum e seguiram com Aa Uu, Diversão, Flores e Comida. Seguiram com o clima sombrio de Cabeça Dinossauro e só então Sérgio Britto se dirigiu ao público com mais tempo. "Essa música que vamos tocar é de 1987 mas poderia ter sido feita ontem". E arremessaram as pedras de Desordem. O rock politizado tem as podridões do Brasil a favor de sua longevidade.

Seguiram com a festa de Homem Primata e depois vieram com Polícia, que ganhou uma introdução de pouco efeito prático com a manchinha de carnaval Acorda Maria Bonita. Paulo Miklos fez tudo ficar atual de novo ao dizer que Bichos Escrotos era inspirada nas ruas de São Paulo. A adrenalina estava grande e tudo saía mais acelerado do que o normal. Miklos entrou atropelando a contagem de Mário Fabre. O final teve o único ato populista extra-repertório dos Titãs. Raul Seixas salvou um final que poderia ter sido morno com Aluga-se. Curioso como Raul é sempre evocado por bandas diante de grandes públicos. Mas os Titãs já tinham justificado o convite para a abertura. Fizeram uma aparição cheia de dignidade.