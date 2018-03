Análise: Nave-mãe do Recôncavo, ela diluiu fronteiras No matriarcado da MPB, a mãe de Caetano Veloso compôs uma tríade de mentoras culturais de filhos talentosos com Maria Amélia (mãe de Chico Buarque) e Laura Braga (mãe de Roberto Carlos). Todas foram colocadas no centro da ribalta pelos filhos famosos, mas Dona Canô foi além em seu papel múltiplo: estabeleceu diálogos culturais e políticos em torno da corte caetânica, aproximando opostos (de Antônio Carlos Magalhães a Lula, seus amigos pessoais), diluiu barreiras, congregou intuições, aplacou ânimos exaltados.