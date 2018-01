Análise: Lamúrias da guitarra de J Mascis (ainda) funcionam em novo disco do Dinosaur Jr.

Você não precisa entender 100% de tudo que J Mascis canta para conseguir se conectar com Dinosaur Jr. – acredite, até aquelas nativos da língua inglesa têm dificuldade para compreender algumas das palavras ou, às vezes, versos inteiros. O que lhe falta em dicção sobra no comando da guitarra nas mãos. São marcas registradas de um dos melhores a produzir música alternativa – e esquisita – desde meados da década de 1980.

Give a Glimpse of What Yer Not é o 11.º disco de Mascis, Low Barlow e Murph, o quarto desde que o trio se reuniu para dar uma nova vida ao Dinosaur Jr., em 2007. Maturidade de chegar aos 50 anos não cristalizou o som da banda – e isso já é um alívio e tanto para quem se acostumou a ouvir os ruídos carregados de álbuns pré-término, como You’re Living All Over Me (1987) e Bug (1988). Mascis e companhia são barulhentos, quase punk rockers, logo na faixa de abertura do álbum.

Going Down é uma pancada sobre a descida ao fundo do poço – uma temática sombria à qual Dinosaur Jr., e seus fãs, já estão acostumados. “Você estará comigo quando eu for embora?”, pergunta Mascis na música que escancara o vigor de suas guitarras e a pressão exercida, ao fundo, por Barlow e Murph. O mesmo se dá em Tiny, single do disco e faixa mais fácil de cair no gosto dos fãs.

Give a Glimpse of What Yer Not é um disco de corações partido. Mais um. É, além de tudo, sobre a força necessária para se distanciar daqueles que nos fazem mal. Be a Part pisa no freio e não tem medo da pieguice. É quando o álbum, tão vigoroso, entra no mesmo melancólico embalo de hits passados da banda, como Stop Choppin’ e Feel The Pain, canções da safra noventista deles. Love is... e Left/Right, ambas criações de Barlow para esse novo trabalho, mais curam do que machucam graças à voz doce do baixista. Bastante diferente do que Mascis costuma entregar. Ele parece ter um gosto sádico pela dor, como se ouve em Knocked Around: “Sinto a sua falta o tempo todo”, canta ele.

Sabe-se o que esperar do trio. “O que ele canta naquela parte, mesmo?”, você vai perguntar ao amigo antes de exclamar: “Não importa, preste atenção nesse solo incrível!” Give a Glimpse of What Yer Not é capaz de produzir situações como essa. Não é uma surpresa, levando-se em conta a boa sequência de discos que a banda vem criando desde que voltou, em 2007. Uma não surpresa, mas boa.