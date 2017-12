Análise: de bermuda ou com terno na estica, Fióti segue fiel a si

"No meio de tanta pobreza, faltava-me alguém pra chamar Evandro. Era bonito”, escreve Dona Jacira, resposável por colocar no mundo Emicida, Fióti e Tiana e Kaki. Chamar a mãe é apelação. E é levar um supetão daquele que é o maior amor do mundo, o de uma mãe e sua cria.

O texto introduz a vida do seu filho que, por mais que ela insistisse em chamar de Evandro, acabou sendo Fióti, mesmo. Da mesma maneira como Leandro é Emicida, o apelido de Evandro sobrepõe-se ao nome dele. E Gente Bonita, seu disco de estreia – ou EP para os mais tradicionais pela curta duração (22 minutos) –, sacramenta o apelido dos dias de moleque.

Evandro, de terno quadriculado, à meia luz e de óculos de lentes escuras e armações quadradas, sorri cheio de malandragem na capa, enquanto é o apelido que ganha as letras garrafais. Não deu, Dona Jacira. No contato do celular, ele é Fióti. Desde os primeiros endereços do Laboratório Fantasma, a ótima experiência empreendedora dos seus filhos, na zona norte da cidade, bastava procurar por Fióti para conseguir entrar ou comprar alguns dos discos de Emicida (ou Leandro).

Entrevista: Fióti lança primeiro disco sem seguir as fórmulas do rap

Gente Bonita, contudo, é mais Evandro do que qualquer Fióti que tenhamos conhecido. Não é o rap, não há sisudez mesmo quando os versos ardem como lavar uma ferida com álcool de cozinha, como é o caso de Obrigado, Darcy, faixa que abre ó álbum com uma melancolia disfarçada em um samba de batida lenta e a flauta chorosa do bamba Thiago França. Fióti, aqui, é mais samba do hip-hop. É mais coração do que qualquer coisa.

Pitada de Amor é tão pop que deveria estar nas rádios há tempos, assim como a irmã Só uma Mulher, outra capaz de derruba o ouvinte pelo suingue, sem a necessidade de cara veia. Num reggae good vibes, Leve Flores, Fióti sugere: “Leve flores ainda em vida se acaso aprender a amar alguém”. Bem educado esse Fióti. Ou melhor, bom moço, esse Evandro – desculpe, dona Jacira, é o hábito.