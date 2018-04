Ana Cañas lança segundo CD com participação de Gilberto Gil

"Estou no capítulo Jimi Hendrix e Led Zeppelin do rock." Com uma taça de vinho na mão, Ana Cañas dialoga com excitação sobre sua imersão no gênero nos últimos meses. O reflexo da descoberta de artistas da velha guarda é o seu novo filhote, o segundo disco de carreira, chamado Hein?. Para perfazer o salto da cantora de blues, jazz e soul para um espectro mais rock’n’roll, Ana escolheu o produtor Liminha para produzir o CD.

"O (guitarrista dos Mutantes) Sergio Dias tocou como convidado no meu show no Auditório Ibirapuera. Fui atrás da obra toda dos Mutantes e pirei. Quando estávamos decidindo quem iria produzir o disco, me sugeriram o nome do Liminha. Lembrei dele dos encartes dos discos (Liminha foi baixista dos Mutantes). Depois que descobri que ele havia produzido Titãs, Paralamas, Gilberto Gil, ficou fácil decidir", revela Ana, hoje com 28 anos.

Ironicamente, a paulista diz ter precisado ir morar no Rio durante as gravações de Hein? para aflorar sua faceta rock’n’roll. "O Rio é muito rock também. No final da rua você tem uma favela", explica, enquanto decide trocar o vinho pela cerveja. "E, mais do que isso, foi lá que eu relaxei, descobri novos amigos, parceiros. Hoje estou me permitindo experimentar mais." Liminha foi o mais importante dos parceiros. A cantora o via como uma figura paternal. "Não ficamos numa relação apenas de produtor e artista. Ele ia na minha casa, eu ia na dele, ouvíamos músicas, bebíamos, discutíamos sobre o que seria esse meu novo CD", lembra a cantora.

Liminha trouxe Arnaldo Antunes e Gilberto Gil. Arnaldo é parceiro de Ana em cinco das 13 canções. "Ele é um gênio. Totalmente ligado às novas tendências." Gil chegou pela gravação de Chuck Berry Fields Forever, música de 1976. "O Gil formatou a Tropicália, que aceitava tudo como referência, sem rótulos. É mais ou menos a cara do meu disco. Arnaldo e Gil são pessoas que buscam a liberdade em suas obras." Ana usa os pensamentos tropicalistas para resolver um autoquestionamento: "A palavra que mais ouvi hoje nas entrevistas foi rock. Não sei se seria a melhor maneira de definir o disco porque pode parecer tudo igual. Ele é colorido, uma música é muito diferente da outra".

A síndrome do segundo disco - aquele que afirma ou afunda o artista - é também um dos assuntos da conversa realizada no escritório de sua assessora. Por enquanto, tudo tranquilo. Só nesta semana serão 41 entrevistas para diferentes jornais, revistas e sites. "Tem esse lado também de que se o disco for uma m..., vai ser uma m... em nível nacional", lembra. A parceria com baluartes do anos 80 também a deixa relaxada. Além de Liminha e Arnaldo, Ana tem dividido os palcos com Nando Reis e Os Paralamas. "O Herbert me deu uma guitarra na semana passada, acredita? A minha primeira", comenta, entusiasmada.

Recém-separada, cabelos cortados na altura do ombro e bem casual, Ana quer desbravar o País. Em São Paulo, faz uma apresentação gratuita no Shopping Metrô Tatuapé no próximo domingo, às 13h, e lança seu disco com pompa no Citibank Hall no dia 7 de setembro. Sobre o futuro, filosofa: "Quero chegar na vibração da pureza da minha essência. Deu pra entender?" Hein?