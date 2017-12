Amy Winehouse vence Grammy de Melhor Canção do ano

A cantora britânica Amy Winehouse vencer o Grammy de Melhor Canção do Ano com "Rehab". Nesta música, a cantora se nega três vezes a ir a um centro de reabilitação. Veja também: Obama derrota Clinton no Grammy 2008 Cantora africana tira Grammy de Gil, Céu e Bebel Gilberto A jovem, que não pôde participar da cerimônia realizada no Staples Center de Los Angeles, conseguiu quatro prêmios na noite: Melhor Canção, Artista Revelação, Melhor Álbum Pop Vocal, por "Back to Black", e Melhor Artista Pop Vocal Feminina. "Rehab" ganhou de "Before he Cheats", de Carrie Underwood; "Hey There Delilah", de Plain White T's; "Like a Star", de Corinne Bailey Rae, e "Umbrella", de Rihanna e Jay-Z.