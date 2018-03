Amy Winehouse trava 'batalha de DJs' em pub londrino A cantora britânica Amy Winehouse participou de uma "batalha de DJs" na noite de quinta-feira em um pub próximo de sua casa, na zona norte de Londres, e, embora o evento tenha sido presenciado por diversos fãs, o consenso foi que ela saiu derrotada. A cantora de 24 anos, cuja vida pessoal conturbada e luta contra a dependência de drogas vêm fazendo inúmeras manchetes nos últimos anos, apareceu no pub Camden Monarch, onde deveria enfrentar o DJ Bioux. Mas, apesar de ter ficado atrás da estante de discos e escolhido as músicas do show de 30 minutos, Winehouse não colocou os fones de ouvido, não mixou as canções e não tentou interagir com o público. Para alguns fãs, isso não teve importância. Emma, de Watford, comentou: "Há um zunzunzum enorme que a cerca. Não sei o que é nela, mas ela cria uma agitação. Assim que ela entrou, os flashes começaram. Foi ótimo poder vê-la." A seleção de músicas feita por Winehouse destacou suas influências musicais e incluiu clássicos dos anos 1960 como The Supremes ("You Can't Hurry Love"), Curtis Mayfield ("Move On Up") e Jackie Wilson ("I Get the Sweetest Feeling"). Mas ela não convenceu alguns críticos, para os quais a noite foi dominada pelo status de celebridade da cantora, não pela música. Winehouse ficou diante de um paredão de câmeras e flashes, além dos celulares das pessoas do público. "Foi um pouco estranho, porque quando Amy Winehouse faz alguma coisa, isso se converte num espetáculo estranho, devido ao seu comportamento bizarro. Mas, dessa vez, foi o público que se comportou de modo bizarro", comentou Chris Elwell-Sutton, redator do jornal londrino The Evening Standard. "Ela estava apenas tentando fazer o papel de DJ, mas, pelo fato de ser um espaço pequeno e de ela ser tão famosa, em vez de dançar com a música, como fariam fãs normais, todo o mundo se acotovelou em volta da cabine do DJ, tentando tirar fotos dela." "Então não parecia um show, mas mais uma sessão de fotos ou coletiva de imprensa." Amy Winehouse foi hospitalizada às pressas no mês passado, e seu pai disse a um jornal que ela está sofrendo de enfisema pulmonar. Desde então, seus agentes recuaram, dizendo que ela tem apenas "um toque leve" de enfisema. Nas últimas semanas, a cantora premiada com o Grammy vem procurando voltar aos palcos, apresentando-se no show em homenagem a Nelson Mandela e no festival de música de Glastonbury, onde as reações a sua performance foram mistas. Seu marido, Blake Fielder-Civil, deve ser sentenciado em 21 de julho, depois de confessar ter atacado o dono de um pub em 2006. Fielder-Civil, de 26 anos, pode ser condenado a até cinco anos de prisão.