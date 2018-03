Amy Winehouse, The Police e Dylan fecham Rock in Rio Madri

O festival do Rock in Rio Madri termina este fim de semana com as apresentações esperadas de Amy Winehouse, The Police e Bob Dylan, entre outros. Veja também: Limão: veja atrações; vídeos, fotos e muito mais Teste seus conhecimentos sobre o festival A Cidade do Rock, localizada em Arganda del Rey, Madri, também será palco de shows de Alejandro Sanz, da colombiana Shakira, do americano Lenny Kravitz e da banda britânica Jamiroquai. A organização do festival, preocupada com o Meio Ambiente, pediu aos visitantes que não vão de carro ao evento, convocado sob o lema "Por um mundo melhor", e disponibilizou um sistema de ônibus gratuitos para que os visitantes se desloquem à Cidade do Rock. Estes ônibus saem para o grande palco com um intervalo de poucos minutos de diferentes pontos. As instalações do festival permanecerão abertas até as 6h da manhã, mas o serviço de ônibus funcionará até as 7h. Além dos shows, os visitantes também poderão desfrutar do "Templo do Amor", onde serão realizadas uniões matrimoniais simbólicas ao estilo da cidade americana de Las Vegas. Os noivos, vestidos como nos anos 50, poderão escolher como pastor Elvis Presley ou James Brown, enquanto aeromoças distribuirão preservativos para "a noite de núpcias".