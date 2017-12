Amy Winehouse terá linha de roupas e cosméticos, diz jornal

A cantora britânica Amy Winehouse vai lançar uma linha própria de roupas e cosméticos, informou nesta terça-feira, 26, o tablóide inglês The Sun. Segundo o tablóide, a coleção da cantora de 24 anos terá jaquetas de couro em estilo rock, lenços com estampas de felinos e calças muito justas. Também serão lançados produtos para imitar seu famoso penteado e sua maquiagem nos olhos. "O estilo de Amy tem sido copiado por adolescentes em todo o país e tem muito potencial comercial. É um 'look' muito diferente", declarou uma fonte próxima à cantora. "Poderia ter sprays para cabelo, turbantes para a cabeça, delineadores de olhos, perfumes. Todos os produtos que fazem com que seu 'look' seja muito diferenciado", acrescentou a fonte. Fontes da indústria da moda acreditam que a linha da cantora britânica "poderia vender muito bem em Londres". "Ela tornou-se um ícone da moda, apesar de não se mostrar sempre bem", afirmou um especialista. Amy foi fotografada esta semana visitando seu marido, o produtor de vídeos Blake Fielder-Civil, de 25 anos, que está preso em Pentonville, no norte de Londres. Ele foi acusado de agressão em um bar londrino e obstrução da justiça ao tentar impedir o depoimento de uma testemunha do caso, e aguarda julgamento.