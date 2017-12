Amy Winehouse tenta recuperar glória na festa do Grammy

A cantora britânica Amy Winehouse pode mostrar neste domingo, 10, durante a festa do Grammy, que está muito além do envolvimento com drogas e problemas com a polícia que a tem colocado no topo das notícias nos últimos tempos. Vice-líder de indicações, concorrendo em seis categorias, a popstar de 24 anos se apresenta na cerimônia desta noite via satélite, após um impasse diplomático provocado pela má fama. Veja também: O melhor do Grammy 2007 Amy está em uma clínica de reabilitação em Londres, em meio a uma batalha contra as drogas, e embora a canção que ela cantará ainda não tenha sido confirmada, é provável que a cerimônia que começa às 23 horas (horário de Brasília) conte com Rehab, composta pela estrela e que fala sobre a sua relutância em procurar ajuda para o vício. Segundo a Reuters, um dos produtores de Amy, Mark Ronson, afirmou que ele está preparado se Rehab, a primeira música de trabalho de Back to Black, segundo álbum da cantora, perder como melhor gravação do ano para Umbrella, hit da cantora Rihanna e do rapper Jay-Z. Amy ainda concorre nas categorias de disco do ano, música do ano, melhor artista estreante, melhor performance pop vocal feminina e melhor disco vocal. Ela perde em indicações apenas para o rapper Kanye West, que disputa oito categorias, sete delas ligadas ao estilo musical do cantor e apenas uma mais geral: álbum do ano. Entre os artistas indicados que também tocam no evento estão o Foo Fighters, Beyoncé em um dueto com Tina Turner, e o veterano do rock John Fogerty ao lado das lendas Little Richard e Jerry Lee Lewis. Aretha Franklin, ganhou 17 edições do Grammy em mais de 40 anos de carreira, se apresentará em um dueto com a cantora Alicia Keys. Em tempos de prévias nas eleições americanas, a categoria de melhor disco falado ganhou destaque. O pré-candidato democrata Barack Obama concorre com os ex-presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter. Brasileiros indicados Pela primeira vez, três brasileiros foram indicados na mesma categoria (World Music) ao Grammy. O ministro Gilberto Gil, que ganhou duas vezes, concorre com Gil Luminoso; Bebel Gilberto concorre com Momento e Céu, com álbum de mesmo nome. Concorrem também a canadense Loreena McKennitt e a africana Angelique Kidjo. O E! Entertainment mostra, no domingo, a partir das 21 horas, o tapete vermelho do Grammy. A cerimônia será exibida no canal pago Sony, às 23 horas.