Amy Winehouse se divorcia de Blake Fielder-Civil

Um tribunal britânico aprovou nesta quinta-feira, 16, o divórcio entre a cantora Amy Winehouse, ganhadora de cinco prêmios Grammy e famosa também por seus problemas com drogas e bebidas, e Blake Fielder-Civil, solicitado em janeiro deste ano.

Em audiência na qual nem Amy nem Fielder-Civil estiveram presentes, o juiz encarregado do caso concedeu o divórcio ao casal, que se conheceu em um bar londrino em 2005 e se casou em Miami dois anos mais tarde.

Fielder-Civil, de 26 anos, abriu o pedido de separação de Amy depois que o diário britânico "News of the World" publicou no início do ano fotos de Amy, de 25 anos, acompanhada de outro homem durante suas férias na Ilha de Santa Lúcia, no Caribe.

Na publicação, a cantora dizia ter abandonado as drogas e ter encontrado um novo amor, o ator Josh Bowman, de 21 anos, com quem aparecia em várias das imagens.

Segundo o documento apresentado por Fielder-Civil, a convivência com Amy era "intolerável". A cantora reconheceu que cometeu adultério e não se opôs ao pedido de divórcio.