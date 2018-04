Amy Winehouse retorna a hotel no Rio

Após a apresentação em Florianópolis na noite de sábado, a cantora inglesa Amy Winehouse retornou ao Hotel Santa Teresa, na região central do Rio, às 5h15 de domingo. Nesta segunda, 10, ela faz seu show na capital fluminense, o primeiro de dois dias de apresentações no HSBC Arena, na zona oeste.

Apesar de não ter conhecido nenhuma das praias do Rio, Amy escolheu a piscina do hotel para aproveitar o belo domingo de sol, apesar da presença dos paparazzi. Já exibindo um bronzeado, ela passou toda a tarde na piscina, fazendo apenas uma pausa para o almoço.

Após o descanso da viagem de jatinho entre Florianópolis e Rio na madrugada, às 13h15 ela já desfilava o tradicional short jeans e um biquíni estampado com a inusitada sapatilha de balé à beira d'água, ficando por lá até o por do sol, alternando bate-papo descontraído e momentos de relaxamento.

Conhecida pelos escândalos e pelo temperamento imprevisível, a estrela chegou ao Brasil cercada de desconfianças sobre como seria sua passagem pelo Rio, que elegeu como sua casa durante a turnê no País. Contudo, a versão de Amy que desembarcou em solo carioca parece ter adotado o estilo de vida saudável do verão carioca.

A boa aparência da cantora tem surpreendido até mesmo a imprensa internacional, embora, em se tratando de Amy, a dúvida é saber até quando isso irá durar.

A estudante Natália Araújo, de 19 anos, viajou de Curitiba ao Rio só para ver o show da cantora e se impressionou com a imagem de Amy. Com a irmã Luíza, de 24, Natália teve a sorte de cruzar com a estrela no bar do hotel. Elas queriam apenas ter o gostinho de comer no mesmo hotel onde está hospedada a cantora, mas acabaram surpreendidas ao ver Amy entrar para almoçar na mesma hora.

"Ela está muito mais bonita, corada e saudável", contou Natália, orgulhosa de ter almoçado perto de um ídolo. "A nossa mesa era muito longe da dela, mas cruzamos com ela algumas vezes. Ela é muito mais bonita pessoalmente", exultou Luíza. O privilégio pesou no bolso das jovens já que os preços dos pratos do hotel superam R$ 50. "Estou pobre, mas valeu a pena", brincou Luíza.

Embora alguns fãs tenham passado pelo hotel nos últimos dias na tentativa de ver a cantora, ontem apenas os irmãos gêmeos Matheus e Tiago da Silva, de 16 anos, fizeram plantão no portão. Quando Amy desceu para a piscina, os dois começaram a gritar, tentando chamar a atenção dela.

Amy então pareceu se dirigir a eles contrariada. Em seguida, um segurança e um produtor foram ao portão conversar com os jovens. Disseram que a cantora gostaria de não ser incomodada no seu banho de sol e pediram que os rapazes fossem embora. Os rapazes atenderam o pedido da diva imediatamente.