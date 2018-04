Amy Winehouse recebe Ron Wood em hotel de Santa Teresa, no Rio

A cantora Amy Winehouse teve hoje uma companhia ilustre para o almoço no hotel em que está hospedada em Santa Teresa, na região central do Rio. Ela recebeu a visita de Ron Wood, guitarrista dos Rolling Stones.

O músico, que tem uma namorada brasileira, chegou sozinho ao hotel por volta das 15h30, pouco depois de a cantora fazer a sua primeira aparição na janela do quarto. Em seguida, ela circulou pela piscina vestindo uma blusa cinza simples, short jeans e biquíni preto de alcinha com detalhes coloridos.

Pela primeira vez sem a companhia dos seguranças, Amy mostrou-se bem disposta. Levava na mão um livro do autor best seller Sidney Sheldon, Windmills of the Gods, e conversou com seus músicos por cerca de 15 minutos à beira do espelho d'água. Foi então que se dirigiu para o restaurante do hotel para o encontro com Wood.

O guitarrista entrou por um acesso reservado do Hotel Santa Teresa. Por volta de 16h30, os dois saíram juntos do restaurante e o músico a acompanhou até a área que dá acesso aos quartos. Foi nesse momento que a cantora surpreendeu e saudou os fãs que se aglomeravam na porta do hotel. Chegou a esboçar um sorriso e acenou rapidamente, para a euforia dos admiradores. Wood deixou o hotel em seguida.

A previsão é de que a cantora deixará o hotel hoje às 18h rumo a Florianópolis para sua primeira apresentação da turnê no Brasil. A cantora viaja em seu jatinho particular e volta ao Rio logo após o show na capital catarinense. O hotel em Santa Teresa serve de base para a cantora, que também se apresentará no Rio, São Paulo e Recife.

Atualizado às 17h50