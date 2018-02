Amy Winehouse poderá fazer seis shows no Brasil, segundo informa a coluna Retratos da Vida do jornal Extra. A produtora Mondo Entretenimento, responsável pela vinda da estrela britânica, teria assinado contrato para seis apresentações por US$ 1 milhão cada.

Ainda não foram divulgadas as datas e locais dos shows, que devem acontecer no início de 2011, marcando a primeira visita da cantora ao País. Segundo o jornal, a produtora deve anuncias as cidades da turnê no final do mês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As boas notícias em relação a Amy indicam ainda que ela está prestes a voltar à cena musical e está gravando, ao lado de Mark Ronson, a canção It's My Party, de 1963, como uma homenagem ao produtor e maestro Quincy Jones, segundo informou site da MTV norte-americana.