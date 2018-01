Amy Winehouse pode fazer canção-tema do filme de James Bond LONDRES (Billboard) - Amy Winehouse pode estar trabalhando sobre a canção-tema do próximo filme da franquia James Bond, mas sua gravadora não quer fazer alarde disso. Um representante da Island Records confirmou que a cantora premiada com o Grammy tem frequentado o estúdio com Mark Ronson, produtor de seu segundo álbum, "Back to Black". "Ela vem trabalhando no estúdio, mas a história sobre a canção-tema de James Bond basicamente não passa de especulação", disse ele. Ronson disse à BBC 6Music que ele e Winehouse estão fazendo uma faixa para "Quantum of Solace", o próximo filme da franquia 007. Mas ele afirmou que não há garantia oficial de que a música será de fato incluída no filme, que deve chegar aos cinemas em novembro. "Isso seria muito bom, mas não há nada a confirmar por enquanto", disse o porta-voz da Island. O tema do último filme James Bond, "Cassino Royale", de 2006, foi cantado por Chris Cornell, ex-vocalista do Soundgarden. (Por Lars Brandle)