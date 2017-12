Amy Winehouse perde audiência do marido em corte londrina A cantora de soul britânica Amy Winehouse não compareceu nesta sexta-feira a uma corte de Justiça na qual seu marido, Blake Fielder-Civil, depôs sobre uma briga num pub. Depois de chegar atrasada e causar tumulto em uma audiência anterior, Winehouse, de 24 anos, foi uma ausência notável durante o depoimento de Fielder-Civil, de 25 anos, no tribunal de Snaresbook Crown, no leste de Londres. Ele negou ter conspirado para obstruir o trabalho da Justiça. Fielder-Civil se declarou anteriormente inocente da acusação de agressão. Ambas as acusações estão relacionadas a uma briga num pub em junho de 2006. Fielder-Civil permanece preso e deve comparecer novamente ao tribunal em abril. Seu julgamento começará em junho. Numa audiência em janeiro, Winehouse -- cantora aclamada por seu álbum "Back to Black" -- parecia não se aguentar em pé e precisou do apoio de parentes e amigos. Na corte, ela gritou "eu te amo" para o marido. Fotos publicadas depois por um tablóide pareciam mostrá-la fumando crack ou cocaína horas antes da audiência. Depois disso, Winehouse tem tentado retomar sua promissora carreira, marcada por drogas, problemas com a Justiça e prêmios. Ela chegou a buscar tratamento em uma clínica de reabilitação. Ela ganhou este ano cinco prêmios Grammys, incluindo o de melhor canção do ano.