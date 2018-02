Amy Winehouse morre em Londres, aos 27 anos

A cantora Amy Winehouse foi encontrada morta em Londres, neste sábado, 23, segundo agências internacionais.

A polícia afirma ter achado o corpo em seu apartamento em Camden Square, ao norte de Londres, após ser chamada por serviços de ambulância às 15h (horário local).

Amy tinha 27 anos e recebeu cinco prêmios Grammy pelo seu álbum 'Back to Black' (2006). A elogiada mistura de soul, jazz e r&b de seu som aliados a uma excelente potência vocal ficaram, infelizmente, tão famosas quanto um sério problema com drogas e álcool que a cantora enfrentava desde 2007.

Em janeiro deste ano, a cantora fez cinco apresentações no Brasil. Ela iniciou sua turnê em Florianópolis, no dia 08, depois cantou no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11, no Recife, no dia 13, e em São Paulo, em 15 de janeiro. Durante toda sua estadia no País, ela ficou hospedada no bairro de Santa Teresa, centro do Rio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na última segunda-feira, 18, o hotel onde a cantora se hospedou, cujas diárias custam entre R$ 750 e R$ 2.800, sofreu um arrastão. Pelo menos 15 turistas foram assaltados.