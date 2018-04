Amy Winehouse já está hospedada em Santa Teresa

A cantora Amy Winehouse já está no Brasil. A musa de Rehab desembarcou na manhã desta quarta-feira, 5, no Rio de Janeiro, e fez o check in no Hotel Santa Teresa, no centro da cidade.

Amy faz turnê no País a partir de sábado, 8, quando se apresenta em Florianópolis. Na agenda da cantora constam, ainda, outros quatro shows: no Rio, dias 10 e 11; em Recife, dia 13; e em São Paulo, dia 15.

O hotel onde Amy Winehouse está hospedada fica no centro da ferveção do Rio. Santa Teresa e o bairro vizinho da Lapa são o centro da boemia carioca. Amy ocupa uma suíte-loft do hotel, com uma ampla sala de estar e uma varanda panorâmica com vista para a Serra de Petrópolis e de Teresópolis. O apartamento tem cerca de 160 m², e a diária custa R$ 3 mil.

Santa Teresa deverá ser o QG de Amy durante toda a estadia no País. Nos intervalos entre os shows nas outras capitais, a cantora pretende voltar para o a capital fluminense.

Ensaio. Na terça-feira, 4, o músico Heshima Thompson, que acompanha Amy nas apresentações da cantora, postou no Twitter uma foto registrada durante um ensaio dela para os shows no País. No post, Thompson escreveu: "Amy Winehouse no ensaio de hoje. Ótimo ensaio e sua voz soava maravilhosa. Mal posso esperar pelo Brasil".

Atualizada às 17h38