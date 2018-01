Amy Winehouse grava trilha sonora de novo James Bond

A cantora britânica Amy Winehouse começou a gravar na segunda-feira, 14, a trilha sonora do próximo filme de James Bond, Quantum of Solace, que deve estrear em outubro deste ano. A estrela do jazz, de 24 anos, envolvida há meses em uma polêmica por sua batalha contra as drogas e o álcool, compareceu às sessões de gravação na casa do amigo e produtor Mark Ronson, na cidade de Henley, condado inglês de Oxfordshire. Amy fará diversas músicas para o novo 007, incluindo o tema central do filme. Além disso, o jornal The Sun divulgou nesta terça-feira, 15, que a cantora aceitou dar um show este ano no festival musical de Glastonbury, na Inglaterra, onde irá se apresentar acompanhada do rapper norte-americano Jay-Z.