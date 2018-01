Amy Winehouse gastou R$ 25 milhões em um ano

Segundo o tablóide britânico Daily Star, a cantora Amy Winehouse, 26, torrou cerca de 9 milhões de libras (R$ 25 milhões) no último ano, principalmente durante as férias prolongadas que passou na ilha caribenha de Santa Lucia.

O valor representa 90% da sua fortuna avaliada em 10 milhões de libras (R$ 28 milhões), que foi acumulada com o sucesso do álbum "Back to Black", de 2006.

"A voz de Amy deu a ela muito dinheiro, mas seu estilo de vida custa caro para ser mantido", disse uma fonte ao jornal. Para evitar um prejuízo maior, os pais de Amy assumiram o controle das finanças da cantora no começo deste ano.