Amy Winehouse ganha estátua de cera no Madame Tussauds

A cantora britânica Amy Winehouse conta, a partir desta quarta-feira, 23, com uma réplica de cera no museu Madame Tussauds, que mostra a artista com um vestido amarelo decotado e curto, de salto e com o característico penteado. Fotos: Efe e Reuters Os pais da cantora, Mitch e Janis Winehouse, foram os encarregados de inaugurar a réplica na sala do museu direcionada à música, na qual se une a músicos como Madonna, Beatles e Justin Timberlake. A cópia de cera de Amy, de 24 anos, está vestida com o mesmo modelo que usou na cerimônia do Brit Awards de 2007, quando ganhou o prêmio de melhor artista feminina britânica. "Está exatamente igual como foi ao Brit", disse Mitch Winehouse, que se declarou "assombrado" com a "incrível" semelhança. Mitch e Janis Winehouse com a estátua de cera da filha. Foto: Efe A figura tem todos os detalhes, desde o peculiar penteado da artista - que no Reino Unido é comparado a uma colméia de abelhas - às tatuagens que cobrem o corpo da cantora. A Amy de cera também está com a mesma maquiagem da original, com o chamativo traço preto delineando os olhos. A figura imortaliza Amy, de microfone na mão, "como se tivesse sido congelada no meio de uma música", acrescenta o pai. "É incrível, magnífica", disse Janis Winehouse. Foto: AP