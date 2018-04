Amy Winehouse faz show em Florianópolis

SÃO PAULO - A cantora inglesa Amy Winehouse deixou ontem, sábado, o hotel de luxo em Santa Teresa, na região central do Rio, pouco antes das 21h para embarcar em direção a Florianópolis, onde fez sua primeira apresentação da turnê no Brasil.

Antes de viajar, ela recebeu a visita de Ron Wood, guitarrista dos Rolling Stones, para o almoço. Amy deixou o hotel às 20h50, seguindo para a base aérea do Galeão, na zona norte, onde embarcou em um jatinho particular. A saída da cantora foi discreta, pelos fundos do hotel, enquanto fãs e fotógrafos eram atraídos para o portão principal por outro automóvel. Amy embarcou numa Caravan Chrysler preta usando um vestido vermelho estampado, cinto branco e brincos grandes de argola. O carro da cantora que saiu pelo portão dos fundos foi seguido apenas por uma Blazer preta, provavelmente ocupada por seguranças.

Confira o set list do show em Florianópolis:

Just Friends

Back to Black

Tears Dry on their Own

Boulevard of Broken Dreams

Outside Looking In

Lovers Never Say Goodbye

Love is Blind

Love is a Loosing Game

Some Unholy War

Everybody Here Wants You (cantado pelo backing vocal Zalon)

What a Man Going to Do (cantado pelo backing vocal Zalon)

Rehab

Band Intro

I'm no Good

Me and Mr Jones

Bis

You're Wondering Now

Valerie

A volta de Amy ao Rio estava prevista para a madrugada. O hotel em Santa Teresa serve de base para a cantora, que também se apresentará no Rio, São Paulo e Recife.

