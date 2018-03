Amy Winehouse fará show em Portugal em agosto

Amy Winehouse tocará no dia 4 de agosto na 15ª edição do Festival Sudoeste, realizado entre os dias 3 e 7 do daquele mês em Zambujeira do Mar, a 180 quilômetros ao sul de Lisboa, informou nesta quarta-feira a organização do evento.

A cantora britânica retornará a Portugal três anos após se apresentar no Rock in Rio Lisboa, onde protagonizou um polêmico show marcado por sua visível embriaguez.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amy, que estreou em 2003 com Frank, atingiu o estrelato mundial em 2007 com Back to Black, que lhe deu cinco Grammys e teve quase quatro milhões de cópias vendidas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.

A artista londrina é a primeira confirmação do evento e lidera a programação do festival, cujos preços dos ingressos variam entre os 80 e 660 euros (cerca de R$180 e R$1.500).