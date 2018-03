Amy Winehouse é internada em hospital após passar mal A cantora Amy Winehouse deu entrada em um hospital após sofrer problemas com uma medicação, informou um porta-voz nesta terça-feira. A vencedora do Grammy, de 25 anos, foi internada após sofrer um mal-estar no domingo e será submetida a exames. Em julho, Winehouse foi levada ao hospital por motivo semelhante. A cantora atingiu a fama com o seu álbum "Back to Black" e conquistou cinco prêmios Grammy no início deste ano. Mas sua carreira foi ofuscada pela dependência das drogas. O marido de Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, está em liberdade condicional após passar um ano preso, sob a condição de que deveria se submeter a tratamento em uma clínica de reabilitação. (Reportagem de Mike Collett-White)