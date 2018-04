Amy Winehouse é absolvida da acusação de ter agredido fã

Winehouse chega ao fórum de Westminster nesta sexta-feira para o julgamento

LONDRES - A cantora britânica Amy Winehouse, de 25 anos, foi absolvida nesta sexta-feira, 24, da acusação de ter agredido uma fã que queria tirar uma foto dela. O juiz Timothy Workman concluiu que Winehouse não era culpada de atingir a dançarina Sherene Flash no rosto depois que ela pediu para tirar uma foto sua, durante uma festa beneficente em setembro do ano passado.

Os promotores alegaram que se tratava de uma agressão deliberada. Winehouse, porém, disse que se sentiu intimidada por Flash, que estaria bêbada, e alegou que era muito baixa para ter atingido a dançarina no rosto.

A cantora alcançou o estrelato com seu álbum "Back to Black", ganhador do Grammy em 2006, mas sua música tem sido obscurecida por relatos de uso de drogas, problemas com a lei e um casamento conflituoso.