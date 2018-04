Amy Winehouse descansa horas antes do primeiro show

A manhã de sábado foi bastante calma nos arredores do hotel. Apenas um pequeno grupo de fãs apareceu no local, esperando ver a cantora. No entanto, até o inicio da tarde, Amy ainda não tinha sido vista na sacada. Às 11h23, parte dos integrantes da banda que acompanha a cantora foram vistos deixando o hotel em um carro prata.

A saída de Amy do Rio estava prevista para 18h, quando deveria embarcar para Florianópolis para seu primeiro show no Brasil. A cantora continuará hospedada no hotel carioca até o fim da turnê no País, usando um jatinho particular para viajar às cidades onde se apresentará.