Amy Winehouse curte piscina de hotel no Rio de Janeiro

A cantora Amy Winehouse resolveu aproveitar o dia de sol no Rio na piscina do Hotel Santa Teresa, no Rio de Janeiro, onde está hospedada desde quarta-feira. Com um biquíni tomara-que-caia vermelho e branco, ela foi acomodada no local mais discreto da área da piscina.

Quando chegou, ontem, a cantora encontrou um Rio chuvoso - hoje é o primeiro de sol do ano. Amy pediu ao hotel para não ser abordada nem fotografada em suas dependências, e ainda que detalhes de sua estada não fossem divulgados.

Veja também:

Galeria de fotos de Amy Winehouse no Rio

Playlist traz os sucessos da diva do soul

Amy faz turnê no País a partir de sábado, 8, quando se apresenta em Florianópolis. Na agenda da cantora constam, ainda, outros quatro shows: no Rio, dias 10 e 11; em Recife, dia 13; e em São Paulo, dia 15. Santa Teresa deverá ser o QG de Amy durante toda a estadia no País. Nos intervalos entre os shows nas outras capitais, a cantora pretende voltar para o a capital fluminense.

Novo trabalho. Em post no Twitter, o cantor Zalon - que faz backing vocal para Amy - deu a entender que a cantora poderá apresentar músicas novas em shows da turnê brasileira. Segundo o site do semanário britânico NME, Amy lançará material novo quando voltar a Londres, após as apresentações no País.

O terceiro disco da artista, que estourou com o hit Rehab - do álbum Back to Black (2006), segundo da carreira - está sendo produzido desde 2008 e é aguardado para este ano. A última música lançada por Amy, em novembro de 2010, foi uma versão de It's My Party, de Quincy Jones, gravada originalmente por Lesley Gore, em 1963.