Amy Winehouse cancela show no Grammy após ter visto rejeitado A cantora britânica de soul Amy Winehouse, que entrou em uma clínica de reabilitação no mês passado por problemas com drogas, não fará uma apresentação como planejado para a cerimônia do Grammy neste ano, após a embaixada dos Estados Unidos em Londres ter rejeitado seu pedido de visto. Um porta-voz relatou em comunicado nesta quinta-feira que a cantora de 24 anos tem "progredido bem desde que entrou na clínica de reabilitação há duas semanas". "Embora tenha ficado decepcionada, (ela) aceitou a decisão e vai se concentrar em sua recuperação." "Amy tem sido bem e justamente tratada pela equipe da embaixada, e agradece a todos pelo apoio na tentativa de fazer isso acontecer. Haverá, claro, outras oportunidades e ela busca visitar a América no futuro próximo." Winehouse foi indicada para seis prêmios Grammy, que ocorrerá em Los Angeles no domingo. Ela é uma das artistas britânicas com melhor vendagem de discos, conquistando sucesso de crítica e vendas com seu disco "Back to Black". Mas o envolvimento de Winehouse na festa do Grammy é uma dúvida há meses por causa de sua prisão por posse de maconha, na Noruega, ano passado. A cantora nega ter algo a ver com o entorpecente e disse que ela assinou contra sua vontade um documento aceitando uma multa. Ela também apareceu em um vídeo mês passado, no qual ela supostamente estaria fumando craque. Winehouse foi internada em clínicas de reabilitação duas vezes em 2007, segundo a mídia britânica, mas saiu nos dois casos antes de o tratamento ser finalizado.