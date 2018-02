Amy morreu sozinha e na cama, diz amigo

LONDRES - Amy Winehouse morreu sozinha e na cama, disse um amigo e porta-voz da cantora a um site de celebridades neste domingo, 24. Ela foi encontrada morta por um segurança, que logo em seguida ligou para o serviço de ambulâncias.

De acordo com Chris Goodman, Amy foi para o quarto depois de dizer que queria dormir. "Quando ele (o segurança) foi acordá-la, ele notou que ela não estava respirando", contou ao site TMZ. De acordo com ele, o segurança ligou para o serviço de emergência "imediatamente".

"Ele estava muito chocado. Nesse momento ninguém sabe como ela morreu. Ela morreu sozinha na cama", disse. As equipes de resgate receberam na tarde de ontem um chamado para a casa da cantora, na região de Camden, no norte de Londres, mas ela já estava morta quando as duas ambulâncias enviadas ao local chegaram.

A polícia informou que a causa da morte está sendo tratada como "inexplicável", rejeitando especulações de que ela teria morrido de uma overdose de drogas como "inapropriada." O resultado da autópsia deve ser divulgado nesta segunda ou terça-feira.

Fãs da cantora britânica em todo o mundo e vizinhos deixaram um uma pilha de flores, velas e mensagens do lado de fora de sua casa, enquanto celebridades também prestavam tributos à Amy Winehouse. Havia muitos brasileiros entre os fãs.