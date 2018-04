Amy aproveita para namorar no Brasil, diz tabloide

A cantora Amy Winehouse estaria aproveitando os dias no Brasil para namorar. Segundo reportagem publicada nesta terça-feira, 11, pelo tabloide britânico The Sun, a cantora conheceu um inglês chamado Paul, que também está hospedado no Hotel Santa Teresa, no centro do Rio.

Ainda de acordo com o jornal, o novo affair da musa de Rehab vive na cidade Scunthorpe, em Lincolnshire, no leste da Inglaterra, onde trabalha como barman. Uma fonte teria dito ao The Sun que Paul tem sido motivo para Amy andar tão sorridente.

Um porta-voz da cantora, entretanto, declarou que "Amy está acompanhada do empresário, e não conhece nenhum Paul de Scunthorpe. Ela permanece completamente focada [no trabalho]".

Agenda. Após o show curto desta segunda-feira, no Rio, Amy Winehouse volta a se apresentar na capital fluminense nesta terça. Outros dois shows da turnê brasileira da cantora estão previstos para esta semana: na quarta, 12, em Recife; e no sábado, 15, em São Paulo.

