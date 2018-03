'Amo duas mulheres', revela guitarrista dos Rolling Stones

O guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, de 61 anos, disse em entrevista exclusiva ao tablóide britânico The Sun que ama "duas mulheres", referindo-se a sua mulher Jo, com quem está casado há 23 anos, e à garçonete russa Ekaterina Ivanova, de 18 anos. Wood, que passou recentemente por uma clínica de reabilitação em Londres para combater seu alcoolismo, disse pretender salvar o seu casamento, mas que, ao mesmo tempo, gostaria de continuar a ver a jovem russa. O The Sun também flagrou Ekaterina concentrada na leitura de uma carta enviada por Wood, que escreveu frases como "Sabe que eu sempre penso em você com carinho". O guitarrista também desenhou, na mesma carta, um rosto sorridente na forma de coração. "A garota sorria, como todas as jovens quando estão com as cartas de amor dos seus namorados. É estranho pensar que tenha sido escrita por um homem 40 anos mais velho que ela", disse uma fonte ao jornal.