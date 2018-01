Amigos lamentam a morte de Chester Bennington: 'fim trágico'

O vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, foi encontrado morto nesta quinta-feira, 20. A notícia inesperada foi recebida com muito choque na comunidade da música internacional, em que ele era considerado "a voz de uma geração" ligada ao rock do início dos anos 2000.

Veja a seguir a repercussão

Mike Shinoda, companheiro de Linkin Park: "Chocado e de coração partido, mas é verdade. Um comunicado oficial vai ser divulgado assim que tivermos um".

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 de julho de 2017

Rihanna: "Literalmente o talento mais impressionante que eu já vi ao vivo".

Literally the most impressive talent I've ever seen live! Vocal beast! #RIPChester #LinkinPark Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri) em Jul 20, 2017 às 11:37 PDT

Jimmy Kimmel (apresentador de TV): "Chester era um dos homens mais bondosos que passaram pelo meu programa. Meu coração está partido por sua família e amigos. Sua falta será terrível".

Chester was one of the kindest men I've had on my show. My heart breaks for his family and friends. He will be missed terribly. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 20 de julho de 2017

Paul Stanley, guitarrista e fundador do Kiss: "Nunca podemos saber o tamanho da dor de alguém. Rezando por sua família nessa tragédia. Se vocês precisarem de ajuda, PROCUREM".

RIP CHESTER BENNINGTON. We can never know someone's pain. Prayers to his family in this tragedy. If you need help REACH OUT. @RollingStone pic.twitter.com/DmtWrHNgeY — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 20 de julho de 2017

Nikki Sixx, baixista do Motley Crue: "Estou em lágrimas. Chester me disse há pouco tempo o quão feliz ele estava... Ele era um cara tão doce e talentoso... Me sinto muito triste por sua família, colegas de banda e fãs".

I am in tears.Chester just told me how happy he was…..He was such a sweet and talented man……Ifeel so sad for his family,band mates and fans — Nikki Sixx (@NikkiSixx) 20 de julho de 2017

Chance The Rapper: "Descanse em paz, Chester. Fim trágico. Condolências para sua família, amigos e ao Linkin Park".

RIP Chester. Tragic ending. Condolences his family and friends and Linkin Park — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) 20 de julho de 2017

Duff McKagan, baixista do Guns N' Roses:

RIP Chester B. — Duff McKagan (@DuffMcKagan) 20 de julho de 2017

Joss Whedon, diretor e roteirista

"A Thousand Suns" got me through a horribly dark time. I'm indebted. Thank you and RIP Chester Bennington, wish you were here — Joss Whedon (@joss) 20 de julho de 2017

Hayley Williams, do Paramore: "Artistas são pessoas compelidas a levar beleza para um mundo que pode ser tão escuro. Faz sentido então que os artistas tenham sempre a consciência da escuridão, e às vezes mais vulneráveis a ela? Eu não sei. A vida pode ser implacável. Meu coração dói pela família, amigos, banda e fãs de Chester".

artists are ppl compelled to bring beauty into a world that can be so dark. makes sense then that artists are always conscious of darkness.. — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) 20 de julho de 2017

... & maybe at times made more vulnerable by it? i don't know. life can be relentless. heart hurts for Chester's family/band/friends/fans. — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) 20 de julho de 2017

Ryan Seacrest, apresentador e produtor: "Uma perda muito trágica".

The news about Chester Bennington is devastating. My thoughts and prayers are with his family, friends and @linkinpark. Such a tragic loss — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 20 de julho de 2017

Juicy J, rapper: "Perdemos outra lenda".

We lost another legend R.I.P. Chester Bennington of (linkin park) prayers up for the family so sad — juicy j (@therealjuicyj) 20 de julho de 2017

Ashley Osborn, fotógrafa de rock: "A notícia sobre Chester Bennington é de partir o coração. Saúde mental não é brincadeira".

News about Chester Bennington is fucking heartbreaking. Mental health is no joke. RIP. — Ashley Osborn (@ashleyophoto) 20 de julho de 2017

Kevin Skaff, guitarrista do A Day To Remember: "Não pode ser. Não acredito. Cedo demais! Descanse em paz, Chester".