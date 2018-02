Amigos e famosos lamentam a morte de Jair Rodrigues

A morte de Jair Rodrigues na manhã desta quinta-feira, 8, surpreendeu amigos do cantor e também artistas e políticos, que lamentaram a perda em seus perfis nas redes sociais.

Jair Rodrigues tinha 75 anos e foi encontrado sem vida na sauna de sua casa, em Cotia, às 9h30. Veja abaixo algumas mensagens publicadas:

Luciana Mello, filha de Jair Rodrigues, em sua página no Facebook. "Quero agradecer, de coração, o imenso carinho que estamos recebendo! Em breve falaremos com todos. Só pedimos que respeitem nossa privacidade nesse momento tão difícil e sofrido... Mto obrigada!!"

Dilma Rousseff, presidente da República, em nota oficial: "É com sentimento de profunda tristeza que recebo a notícia da morte do cantor Jair Rodrigues, na manhã desta quinta-feira, 8 de maio. Não há como esquecer o entusiasmo e alegria contagiantes deste artista completo, talentoso e profundamente identificado com o coração do povo brasileiro. Sua interpretação de 'Disparada', de Geraldo Vandré e Théo Barros, passados quase 40 anos da apresentação muito me emociona. Quero deixar aqui meus melhores sentimentos e meu carinho de fã à família de Jair Rodrigues."

Miele, diretor e ator: "Elis Regina ficava surpresa com a liberdade que o Jair tinha para improvisar. A gente não o dirigia, só o convocava, para não estragar a espontaneidade que era seu grande espetáculo. Era um talento instintivo, bruto, e era bobagem tentar alterar isso. Deixa saudade e uma herança maravilhosa também nos seus filhos."

Toquinho, compositor:

"Jair tinha carisma próprio e talento muito grande, uma musicalidade enorme. Gostava mesmo de cada canção que cantava. Era um cantor inconfundível, com um comportamento cênico que tinha uma forma graciosamente irresponsável de brincar e de se relacionar com a vida."

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, no Twitter: "Com a morte de Jair Rodrigues, o Brasil perde uma de suas vozes mais alegres. Meus sentimentos à família, amigos e milhões de fãs."

Michel Temer, vice-presidente da Repúlica, no Twitter: "O Brasil lamenta a morte de Jair Rodrigues, ícone da música e da cultura popular brasileira. Sentimentos à família."

Eduardo Suplicy, senador, no Facebook: "Expresso a minha admiração e respeito pelo querido Jair Rodrigues, extraordinário cantor e compositor, que sempre nos encheu de alegria e felicidade com suas canções. Um grande beijo para seus filhos Jairzinho e Luciana, para sua esposa e toda a família. Cantamos juntos, muitas vezes, nas festas juninas da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Paulo."

Jean Wyllys, deputado federal, no Facebook:A música brasileira sofre com mais uma perda irreparável. Um artista corajoso, que foi do caipira ao soul com absoluta competência.Descanse em paz, Jair Rodrigues. Conosco ficam muitas boas lembranças!

João Marcelo Bôscoli, produtor musical, em entrevista à rádio Estadão: "sempre foi um homem que se recusou a ter algum momento de tristeza". Ouça o depoimento na íntegra clicando aqui.

Chitãozinho, cantor, em entrevista à GloboNews: "Tivemos uma amizade por mais de 30 anos. Nos conhecemos em uma gravadora, no mesmo momento em que a Roberta Miranda nos trouxe ‘A Majestade, O Sabiá’. Em uma outra sala ouvimos essa outra voz, e era o Jair. Ele topou e gravou conosco, é um de nossos maiores sucessos. Ele sempre tinha esse sorriso no rosto, uma alegria, aquele jeito gostoso. Foi um momento histórico na nossa carreira, vendemos mais de 1,5 milhões de cópias com o disco com essa música. Estou ainda com o sistema nervoso abalado. Foi um irmão que partiu antes da hora."

Gilberto Gil, cantor, "Jair Rodrigues era o mais animado de todos os intérpretes brasileiros. A alegria dele vai fazer muita falta", escreveu Gil, em nota enviada há pouco. Mais cedo, ele postou no Twitter uma foto num dos festivais dos anos 60 com Jair, com a legenda "In memoriam". Os dois despontaram na música brasileira nesses festivais."

Lobão, cantor, no Twitter: "Tristeza absoluta Morre Jair Rodrigues, um querido amigo, uma pessoa maravilhosa e um dos maiores cantores brasileiros R.I.P."

Tico Santa Cruz, cantor, no Facebook: "Esse cara sempre sorridente e alto astral fez um dos primeiros RAPs da Musica Brasileira! Vai deixar além da grande história o seu sorriso contagiante! Luz no seu caminho Jair! Força e toda solidariedade a família!"

Wanderlea, cantora, em entrevista à GloboNews: "Fui vizinha do Jair por muitos e muitos anos. Nunca o vi de mau humor, ele tinha essa vitalidade, essa energia boa, ele só deixou alegrias por onde passou. Toda a família musical brasileira está de luto. Ele teve uma passagem muito linda pela vida. Não houve um show em que ele não levantou a plateia."

Elza Soares, cantora, no Facebook: E lá vai o meu amigo com toda aquela alegria, vai meu amigo com aquele teu sorriso e bom humor... Vai meu grande amigo... Essa é a única verdade da Vida!

Fafá de Belém, cantora, no Instagram: "Nenhuma palavra eh possível nesta manhã. Silêncio : Jair Rodrogues partiu"

Sandy Leah, cantora, no Twitter: "Meu Deus, não acredito! O Brasil perde um dos grandes... Meus mais sinceros sentimentos à família toda de Jair Rodrigues. RIP Jair."

Serginho Groisman, apresentador, no Twitter: "A morte de Jair Rodrigues é triste. Além de incrível cantor era ótima pessoa e deixa uma família maravilhosa. Fica em paz, amigo de todos."

Emicida, rapper, no Twitter: "Jair Rodrigues. Obrigado demais, impossível agradecer por ter compartilhado seu dom e energia conosco. Descanse em paz eterno professor. Triste demais"

Rappin' Hood, rapper, no Twitter: "Meu Querido Mestre Jair se foi, todo carinho do mundo a ele e a família Oliveira! Obrigado Mestre, Eu te amava demais!"

Ícaro Silva, ator, intérprete de Jair Rodrigues no espetáculo Elis - A Musical, por e-mail: "Só mesmo os iluminados alcançam a imortalidade em vida. Jair passou a maior parte de seus dias vivendo daquilo que nos faz melhores; arte e alegria. Seu sorriso e sua música o alçaram à qualidade de ícone há muito tempo e não poderia ser diferente; eu o conheci pessoalmente há pouco mais de dois meses e sua vitalidade me deixou impressionado, assim como seu carisma e a espontaneidade de seus gestos. Não há como não amá-lo; sua missão era claramente essa: despertar um sorriso, tão brilhante quanto o seu, em cada um à sua volta. Agradecerei eternamente a oportunidade de representá-lo no palco e de reviver um momento tão especial de sua carreira. A cada dia no teatro, cantando e dançando "à sua imagem", fica evidente para mim o poder transformador que Jair teve e terá, eternamente, sobre seu público. Todo o amor do mundo para sua bela família, seus fãs e admiradores. As lágrimas são inevitáveis, mas eu sei bem que a melhor maneira de homenagear Jair Rodrigues é com um grande sorriso no rosto. Viva Jair!"

Alcione, cantora. Ficou muito abalada com a morte do amigo Jair Rodrigues. Há pouco, ela divulgou uma nota sobre a perda: "E lá se foi meu padrinho, meu amigo, nosso cantor que trazia sempre alegria e talento juntos. Foi-se o nosso grande sambista, deixando esse legado bonito das coisas que fez, e esta saudade que vai custar nos deixar. Descansa em paz, meu irmão Jair Rodrigues", escreveu a cantora.

Fernanda Souza, atriz, no Instagram: "Seu Jair era a alegria em pessoa... Que nesse momento triste, a gente possa lembrar dele com um sorriso no rosto, e rezar desejando conforto e paz pra ele e toda sua família!"