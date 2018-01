Amigos defendem McCartney das acusações de Heather Mills Os amigos de Paul McCartney defenderam o músico das acusações de sua ex-mulher, Heather Mills, segundo as quais a maltratou física e psicologicamente durante seu casamento, informa hoje a imprensa britânica. Um novo capítulo da novela do divórcio do ex-Beatle e Heather Mills começou na semana passada, quando a imprensa britânica publicou documentos supostamente entregues pela ex-modelo a um tribunal nos quais acusava o músico de se comportar de forma violenta com ela. Para Geoff Baker, um empregado de McCartney, "chamar Paul de agressor é a acusação mais absurda que se possa fazer". "Eu estive com eles durante os quatro anos que Mills diz que ocorreu tudo e nunca o vi levantar um dedo contra ela ou maltratá-la", diz Baker, que assegura que o que a ex-modelo diz são "mentiras". Baker também negou que o artista tenha empurrado sua mulher grávida contra uma banheira durante a visita que fizeram a Roma, em maio de 2003, e que ficasse violento após fumar maconha. Para o editor e amigo de McCartney durante mais de 40 anos, Joe Flannery, "Paul não é um homem violento e, quando é provocado, nunca recorre à violência". Flannery, que vive em Liverpool, no noroeste da Inglaterra, lembrou que o bem-estar de Mills parecia ser a principal preocupação de McCartney durante uma visita que o casal lhe fez há três anos quando Mills estava grávida de sua filha Beatrice. Por outro lado, uma jornalista da revista humorística Private Eye, que também se chama Heather Mills, acusou a ex-modelo de tentar se passar por ela durante mais de um ano na década de 90.