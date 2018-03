Amigo da família sugere nova autópsia em Michael Jackson

O reverendo americano Jesse Jackson, que passou a sexta-feira com a família do cantor Michael Jackson, disse neste sábado, 27, que deveria haver uma autópsia independente no corpo do cantor, morto na última quinta-feira em Los Angeles.

Veja também:

Sósia de Michael Jackson é mais assediado. Pela mídia

Astro deixa dívidas de até US$ 400 milhões

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Itens de Michael Jackson somem das lojas em São Paulo

Michael Jackson: sucesso, polêmica e inúmeros adjetivos

Ouça a ligação feita ao 911 (em inglês)

TERRITÓRIO ELDORADO: playlist com os maiores hits de Michael Jackson

ESPECIAL: linha do tempo com a carreira do cantor

FÓRUM : Morre Michael Jackson, rei do pop

Veja galeria de fotos

Leia tudo sobre a repentina morte de Michael Jackson

"Estou seguro que deveriam fazer isso e provavelmente o farão", disse o religioso, que não é parente do cantor, à rede de televisão ABC. O Instituto Médico Legal de Los Angeles fez uma autópsia na sexta-feira no corpo do cantor e o liberou para família.

Jackson, que é amigo da família, levantou dúvidas sobre o comportamento do médico pessoal de Jackson, Conrad Murray. " A família suspeitam do médico e tem razões para isso porque qualquer outro em seu lugar diria 'estava ali e lhe dei tal remédio'. Mas ele abandonou o lugar e seu automóvel", disse o reverendo.

A polícia procura Murray para interrogá-lo sobre uma suposta injeção do analgésico Demerol antes da parada card.