Alunos da Etiópia aprendem inglês com 'Even Flow' de Pearl Jam; veja vídeo

Estudantes da nova série de uma escola no norte da Etiópia experimentaram a música como ferramenta para aprendizado de um novo idioma.

O professor Matt Westerberg, fã da banda Pearl Jam, buscava maneiras de tornar as aulas mais inspiradoras. "No fim das aulas eu escrevia no quadro negro o refrão da música 'Even Flow', ele contou para o site Alternative Nation. "Eu pensei que seria divertido fazer com que as crianças aprendessem. No dia seguinte eu tentei novamente. E dia a dia, os alunos aprendiam uma parte da música".

O que começou como brincadeira, se tornou um caminho para colocar os alunos em contato com a língua inglesa. "Agora eles começaram a ganhar mais confiança e estão construindo o aprendizado por meio da canção", explica Westerberg que é membro da Peace Corps, uma agência federal norte-americana que auxilia países em desenvolvimento.

Após Even Flow, a turma já tem outras canções na lista como Under the Bridge, de Red Hot Chili Peppers, e Enter Sandman, da banda Metallica. Integrantes da equipe da Peace Corps capiturou trechos dos estudantes cantando a música da Pearl Jam e criaram um vídeo.