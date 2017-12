Alto escalão do samba se reúne para gravação de vídeo no Rio

O alto escalão do samba vai se reunir na próxima quarta-feira, dia 14, no Rio de Janeiro, para a gravação de um registro em vídeo que celebrará os cinco anos do projeto Sambabook. Em um momento raro, estarão lado a lado Jorge Aragão, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Diogo Nogueira (representando o pai, João). Eles vão cantar juntos o samba 'O poder da criação', uma parceria entre Paulo Cesar Pinheiro e João Nogueira, morto em 5 de junho de 2000.

O centenário do samba, comemorado oficialmente este ano por levar em conta como pedra inaugural a gravação de 'Pelo Telefone', por Donga, tem inspirado as produções à cerca do gênero. O projeto Sambabook, que traz CD, DVD e livro com as partituras dos artistas, foi inaugurado há cinco anos com uma edição do próprio João Nogueira. Depois dele, já contabiliza mais de 100 artistas envolvidos nas gravações aos homenageados, cinco livros, 125 novas gravações, 300 partituras escritas especialmente para os fichários que integram o projeto, eventos e exposições, além de site, redes sociais e aplicativos desenvolvidos. O mais recente é sobre a obra de Jorge Aragão. Dentro os artistas que já gravaram para o projeto, aparecem Alcione, Beth Carvalho, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Elza Soares e João Bosco.