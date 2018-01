Allen encanta espanhóis com show de jazz em Barcelona

O cineasta americano Woody Allen encantou na noite da última terça-feira o público de Barcelona em uma apresentação da New Orleans Jazz Band. Com seu característico clarinete, Woody Allen levou ao delírio as quase duas mil pessoas que lotaram a casa de óperas do Liceu. Allen subiu ao palco por volta das 20h (11h de Brasília) vestido sobriamente com calças claras e um colete negro que deixou de lado logo na primeira música, para ficar com uma camisa de mangas curtas. "Vou tentar durante o todo o tempo desta apresentação tocar da melhor maneira possível", brincou o cineasta americano com o público espanhol. Allen foi acompanhado na apresentação pelo baterista Rob García, o pianista Conal Fowlkes, baixista Greg Cohen, o diretor musical e banjoísta Eddy Davis, o trompetista Simon Wettenhall, e o trombonista Jerry Zigmont. A New Orleans Jazz Band ofereceu ao público um jazz clássico, quase ancestral - o banjo é um instrumento praticamente abolido do jazz atual -, nascido em Nova Orleans, que é homenageada com o nome do grupo. Woody Allen e sua banda excursionam pela Europa e já passaram por Bruxelas, Luxemburgo, Viena, Paris, Budapeste e Lisboa, antes de desembarcar em Barcelona. Antes de voltar aos Estados Unidos, o grupo ainda se apresentará em San Sebastián, La Coruña e Santander.