Alicia Keys reedita 'As I Am' para novo filme de 007

A cantora americana Alicia Keys lançará em 11 de novembro As I am: The super edition, uma reedição do álbum As I am, que inclui canções como Saviour e Another Way To Die, tema central da última aventura de James Bond, Quantum of Solace. Keys trabalhou nesta canção com Jack White, guitarrista do White Stripes, e responsável pela composição, segundo informou a Sony. O disco, definido por Keys como "um encontro entre Janis Joplin e Aretha Franklin", inclui um DVD com cinco canções gravados em julho no Coronet Theatre de Londres: You don't know my name, Superwoman, No One, Teenage Love Affair e If I Ain't Got You. A artista foi indicada ao Grammy 2008 por As I Am nas categorias de melhor álbum de Rhythm & Blues feminino e de melhor canção de Rhythm & Blues.